Израильский город Сдерот на границе с Газой обстреляли ракетами

Израильский город Сдерот, находящийся на границе с сектором Газа, был подвергнут ракетному обстрелу. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Сведения о пострадавших и разрушениях после ракетного удара пока не поступали.

По данным интернет-газеты Times of Israel, рано утром в Сдероте и соседних населенных пунктах Ибим и Нир-Ам сработали сирены воздушной тревоги. Позднее воздушная тревога была объявлена и в кибуце Нахаль-Оз. Значительная часть жителей этих населенных пунктов из-за боев и частых ракетных обстрелов вынуждены были временно покинули свои дома.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит военную операцию в расположенном на Западном берегу реки Иордан городе Тулькарм и его пригородах.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «дерадикализацию» всего палестинского общества условием мира в секторе Газа. Другими условиями мира он назвал демилитаризацию сектора и уничтожение ХАМАС.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.