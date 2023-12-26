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Политолог Карасев: Киев готовит украинцев к завершению конфликта

Политолог Карасев заявил, что Киев готовит общественное мнение к концу конфликта

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Киев и страны Запада постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией. Он сообщил об этом в интервью YouTube-каналу Politeka.

По мнению Карасева, первым шагом является «риторическая подготовка». Он отметил необходимость разработки объяснений для остановки «войны до победного конца».

Карасев также добавил, что Украина и Запад уже психологически приняли свое поражение. Сейчас украинские власти активно обдумывают политические, дипломатические и технические пути выхода из конфликта с Москвой.

Эксперт отметил, что украинские власти сожалеют о своих ранее сделанных заявлениях о «войне до победного конца».

При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент США Джо Байден не даст украинскому коллеге Владимиру Зеленскому завершить конфликт на Украине, поскольку опасается за свое политическое будущее.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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