Армия Израиля сообщила об ударах со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила удары по районам в Ливане, откуда производились обстрелы севера еврейского государства. Об этом сообщает пресс-служба армии.

«За последние несколько часов было зафиксировано два запуска [снарядов] из Ливана в сторону Манары [на севере Израиля]. ЦАХАЛ нанес удары по месту ведения огня и двум минометным площадкам, а также по дополнительным районам в Ливане», — уточняется в сообщении.

Кроме того, «из Ливана была выпущена ракета класса «земля-воздух» по беспилотному летательному аппарату (БПЛА) ЦАХАЛ».

Беспилотник не пострадал от ракеты и успешно завершил свою миссию, добавили израильские военные.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в WSJ узнали, почему Нетаньяху отказался от превентивных ударов по «Хезболле».