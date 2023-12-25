Командир танкового батальона Трошин назвал большой честью звонок Путина ему

Командир танкового батальона Александр Трошин, получивший звание майора за взятие Марьинки, рассказал в эфире Первого канала о телефонном звонке президента РФ Владимира Путина.

По словам Трошина, Марьинка была взята под контроль пятой бригады российских войск в 15 часов 15 минут, после чего он доложил об этом командиру по радиостанции.

»<...> У меня и тогда руки тряслись, когда я радиостанцию взял. И вот, ну вы представляете, я сегодня утром выхожу с Марьинки и меня везут к командующему, сначала разговаривает со мной начальник Генштаба, а потом, говорят, в 12 часов будет разговаривать верховный главнокомандующий. Я был удивлен сильно, то есть для меня это большая честь», — сказал майор.

10 декабря RT сообщал, что российские военные подняли флаг РФ над городом Марьинка в ДНР. Журналисты передавали, что штурмовые группы Вооруженных сил России закрепляются, усиливают позиции, а также проводят разведку ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка. Отступавшие из Марьинки подразделения украинских войск пытались с помощью минометов и гранатометов сорвать ротацию живой силы, но безуспешно.

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике.

Ранее в Британии заявили о страхе Украины потерять Авдеевку за несколько дней.