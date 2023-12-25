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Командир танкового батальона рассказал о взятии Марьинки

Танкист Трошин: ВС РФ проводили до пяти штурмов в день, чтоб взять Марьинку

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Евгений Биятов/РИА Новости

Отличившийся при взятии под контроль ВС РФ Марьинки командир танкового батальона Александр Трошин рассказал в интервью телеканалу «РЕН ТВ», что российские войска проводили до пяти штурмов в день, чтобы «на плечах» украинских войск занимать их позиции.

По словам Трошина, украинские солдаты «цеплялись» за каждый дом, сарай, подвал и погреб.

«Мы выбивали, штурмовали. Штурмом давили каждый день, по пять штурмов в день. Нужно было идти и идти, пока противник не понимал, что происходит. Нужно было, скажем так, на его плечах заходить на его позиции», — сказал майор.

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия смогла окончательно взять под контроль город Марьинка, за который много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов. Киев опровергает потерю города, хотя источники в украинской армии сообщали о сдаче Марьинки почти две недели назад.

Позднее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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