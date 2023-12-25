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В США рассказали о планах Украины сменить тактику на поле боя

Forbes: содержание нового пакета помощи США указывает на смену тактики Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Содержание нового пакета помощи США свидетельствует об изменении стратегии Украины в зоне боевых действий. Об этом пишет американский журнал Forbes со ссылкой на соответствующий документ.

В материале указано, что в случае принятия очередного пакета помощи Вашингтон намерен передать Киеву бастионы HESCO. Последние предназначены для фортификации, уточняется в статье.

«Барьеры HESCO представляют собой сборные корзины из сварной сетки с подкладкой из геотекстиля, которые раскладываются в большие кубы. Эти кубы затем заполняются почвой и соединяются вместе, образуя стену», — пояснили авторы публикации.

По данным издания, упомянутые бастионы необходимы для формирования мобильных оборонительных позиций. Возведение таких сооружений занимает всего несколько часов, при этом они способны выдержать прямое попадание многих видов снарядов.

В связи с этим обозреватели пришли к выводу, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют перейти к долгосрочной обороне. Как отметили авторы материала, причиной для подобного решения могло стать стремительное снижение объемов помощи со стороны зарубежных партнеров.

21 декабря американские конгрессмены ушли на новогодние каникулы, так и не согласовав новый пакет помощи Украине. Тем не менее лидер демократического большинства в верхней палате парламента Чак Шумер заявил, что сенат продолжит консультации по этому поводу даже во время перерыва.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда конгресс США одобрит дальнейшее финансирование его страны.

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