Путин провел встречу с Шойгу

Президент России Владимир Путин 25 декабря провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась во время посещения фрегата «Адмирал Головко» в Санкт-Петербурге.

До этого Владимир Путин дал разрешение поднять военно-морской флаг на многоцелевом надводном фрегате «Адмирал Головко», который был спроектирован сотрудниками судостроительного завода «Северная верфь». Аналогичное разрешение российский лидер дал экипажу тральщика «Лев Чернавин».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что после церемонии поднятия флага Путин осмотрит вооружение и проведет встречу с Шойгу. После этого состоится саммит Высшего Евразийского экономического совета. Будет заседание в узком составе, потом в расширенном. А на следующий день пройдет традиционный неформальный саммит СНГ.

Ранее Песков ответил на вопрос, будут ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна в Петербурге.