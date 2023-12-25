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В Польше спрогнозировали проблемы для Украины из-за нового оружия РФ

Interia: появление нового «Панциря-СМ» на фронте станет плохой новостью для ВСУ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют столкнуться с большими проблемами из-за использования российскими войсками модернизированных самоходных зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-СМ». Об этом пишет польский портал Interia.

Как отмечается в материале, новая версия российского комплекса уже прибыла в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом авторы статьи подчеркнули, что данная техника способна перехватывать в воздухе самые разные цели — мини-дроны, быстрые баллистические ракеты и управляемые артиллерийские снаряды.

«Это может создать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотные летательные аппараты», — говорится в публикации.

По данным портала, «Панцирь-СМ» устанавливается на грузовике КАМАЗ-6560. Последний обладает дизельным двигателем с мощностью 400 лошадиных сил, благодаря чему может развивать скорость до 90 км в час.

Комплекс, в свою очередь, способен выпускать ракеты как на низкой, так и на высокой скорости. Более того, он оснащен современной системой обнаружения воздушных целей и может засечь небольшие объекты на расстоянии до 75 км.

19 декабря агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что российские солдаты уже начали применять модернизированные зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-СМ» в зоне боевых действий. В материале подчеркивалось, что обновленная установка значительно превосходит базовую версию комплекса по боевой эффективности.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» рассказали о доработке «Панциря» для борьбы с американскими HIMARS.

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Операция на Украине
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