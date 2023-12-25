Бойцами российской армии были отражены три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении за сутки. Об этом Министерство обороны РФ сообщило журналистам.

В сообщении отмечается, что подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и батарей артиллерии отражены атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах сел Синьковка Харьковской области и Новоселовская Луганской народной республики.

В ведомстве также отметили, что на указанном направлении потери противника составили до 30 человек за сутки, было уничтожено два автомобиля.

Накануне гранатометчиками 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» был уничтожен пикап и грузовой автомобиль ВСУ на Купянском направлении.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска за прошедшую неделю отразили более сотни атак Вооруженных сил Украины на нескольких направлениях.

Ранее экс-разведчик США оценил последствия провала украинского контрнаступления.