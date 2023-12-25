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Российские военные спасли раненую украинку

Военные РФ под Крынками спасли брошенную на поле боя раненую военнослужащую ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные спасли брошенную на поле боя раненую украинку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По информации Сальдо, женщина служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее обнаружили под Крынками в Херсонской области.

«Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», — поделился глава региона.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два человека пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины хутора Марьино Шебекинского городского округа. Раненых оперативно доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

Гладков также сообщал, что ВСУ в течение минувших суток более 70 раз обстреляли Белгородскую область. Разрушений и пострадавших выявлено не было.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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