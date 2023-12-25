«Калашников» начал производство доработанного штурмового комплекта «Стрелок»

Доработанный комплект штурмовой экипировки «Стрелок» прошел испытания в Силах специальных операций (ССО), начато его серийное производство. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Если говорить о средствах защиты, в этом году мы поставляем комплект боевого снаряжения «Стрелок» — это наш штурмовой комплект, который мы согласовали с заказчиком», — пояснил Лушников.

По его словам, новый комплект снаряжения был сделан на основе модульной разгрузочной системы, которая разрабатывалась концерном на протяжении нескольких лет.

Глава компании отметил, что «Стрелок» получил от военных, испытавших комплект, позитивные отзывы.

«Еще доработали, и теперь он пошел в серию, и посмотрим, как он будет применяться», — сказал Лушников.

До этого сообщалось, что компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») поставила более 100 тыс. комплектов зимней формы из состава нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о будущем армии.