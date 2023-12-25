Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Калашников» начал производство доработанного штурмового комплекта «Стрелок»

«Калашников»: началось производство улучшенного комплекта экипировки «Стрелок»

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Доработанный комплект штурмовой экипировки «Стрелок» прошел испытания в Силах специальных операций (ССО), начато его серийное производство. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Если говорить о средствах защиты, в этом году мы поставляем комплект боевого снаряжения «Стрелок» — это наш штурмовой комплект, который мы согласовали с заказчиком», — пояснил Лушников.

По его словам, новый комплект снаряжения был сделан на основе модульной разгрузочной системы, которая разрабатывалась концерном на протяжении нескольких лет.

Глава компании отметил, что «Стрелок» получил от военных, испытавших комплект, позитивные отзывы.

«Еще доработали, и теперь он пошел в серию, и посмотрим, как он будет применяться», — сказал Лушников.

До этого сообщалось, что компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») поставила более 100 тыс. комплектов зимней формы из состава нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о будущем армии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами