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Названы сроки поставок в армию обновленного автомата АК-12

«Калашников»: первые обновленные АК-12 поступят в ВС РФ в январе 2024 года

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РИА «Новости»

Автомат АК-12 был доработан благодаря опыту, полученному в ходе спецоперации, первые отгрузки в армию обновленной модели начнутся уже в январе 2024 года. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы отработали [автомат АК-12] с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе СВО. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке и в январе начнем отгрузку новых АК-12», — сказал Лушников.

Он подчеркнул, что конструкция автомата была доработана с целью увеличения удобства эксплуатации. Кроме того, оружие стало более надежным, чем его ранний вариант, отметил Лушников.

В начале декабря в пресс-службе концерна сообщили, что автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева МПЛ1 приняты на вооружение российской полиции.

Кроме того, в концерне «Калашников» отметили рост поставок автоматов АК-12 в ВС РФ.

Ранее «Калашников» выпустил партию АК-74М-М.

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