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В Одесской области повредили припортовую инфраструктуру

В ВСУ заявили, что под Одессой повредили объекты припортовой инфраструктуры

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Depositphotos

В Одесской области повредили объекты припортовой инфраструктуры. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

Накануне вечером в Одессе были слышны взрывы во время объявленной в регионе воздушной тревоги. По словам Гуменюк, обломки беспилотников повредили предпортовую инфраструктуру. От взрывов вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов области, который оперативно ликвидирован, отметила она.

Днем 23 декабря украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что ночью на территории Одесской области произошли несколько взрывов. По информации компании, из-за этого инфраструктурные объекты в регионе получили повреждения.

До этого несколько взрывов произошли в городе Херсоне, который контролируется украинскими властями, заявлял назначенный Киевом глава администрации населенного пункта Роман Мрочко. Он уточнил, что звуки взрывов раздались в прибрежных районах Херсона.

Ранее стало известно о повреждении в Одессе зернохранилища.

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