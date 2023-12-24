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В США заявили, что многие солдаты ВСУ не доживут до Нового года

Бывший разведчик ВС США Риттер: большинство солдат ВСУ не доживут до Нового года

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Thomas Peter/Reuters

Многие солдаты ВСУ вряд ли доживут до Нового года. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в соцсети X.

Так он прокомментировал пост советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Тот заявил, что многие украинцы встретят Новый год и Рождество на фронте.

«К сожалению, большинство из них не доживут до Нового года», — написал Риттер.

С 4 июня 2023 года Украина начала контрнаступление, но так и не смогла пройти тактическую оборону российских войск. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, потери ВСУ за этот период составили 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

Аналитики австралийского издания The Conversation утверждают, что у ВСУ вряд ли смогут выполнить план контрнаступления в 2024 году.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал основную задачу ВС РФ в 2023 году.

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