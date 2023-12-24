Российские войска ликвидировали 110 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Бойцы российской группировки «Восток» поразили бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, речь идет о 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которой, благодаря слаженной работе солдат, артиллерии и авиации, удалось нанести урон возле Новомихайловки. Противник потерял порядка 110 человек и два пикапа. Кроме того, были поражены гаубицы М109 «Paladin» производства США, «Акация» и «Гвоздика».

До этого сообщалось, что гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ на Купянском направлении. Российский беспилотник заметил в лесу спрятанную военную технику, которую использовали для доставки снарядов и продовольствия на украинские позиции. По указанным координатам был открыт огонь.

Ранее в Минобороны РФ оценили ситуацию на Запорожском направлении.