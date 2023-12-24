В Пентагоне рассказали, откуда запустили атаковавший судно у Индии БПЛА

В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат (БЛПА), атаковавший в субботу, 23 декабря, судно у берегов Индии, был запущен из Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии Chem Pluto был атакован приблизительно в 10:00 по местному времени в 370 км от побережья Индии ударным беспилотником, который запустили с территории Ирана.

До этого стало известно, что удар БПЛА повредил торговое судно в Индийском океане.

По данным индийского агентства Ani, атаке подвергся танкер с сырой нефтью Chem Pluto с 20 гражданами Индии на борту. К пострадавшему судну был направлен корабль индийской береговой охраны и корабли ВМС Индии, также все судна поблизости были предупреждены об инциденте — их команды попросили оказать содействие терпящему бедствие судну. Уточняется, что пожар на борту был потушен, однако оказал существенное влияние на его работу.

Аналитическое издание Ambrey пишет, что танкер шел под флагом Либерии, но был связан с Израилем, передает India Today. Судно следовало из Саудовской Аравии в Индию.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.