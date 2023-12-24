Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне рассказали, откуда запустили атаковавший судно у Индии БПЛА

WSJ: Пентагон заявил, что атаковавший судно у Индии БПЛА запустили из Ирана

close
100%
Shutterstock

В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат (БЛПА), атаковавший в субботу, 23 декабря, судно у берегов Индии, был запущен из Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии Chem Pluto был атакован приблизительно в 10:00 по местному времени в 370 км от побережья Индии ударным беспилотником, который запустили с территории Ирана.

До этого стало известно, что удар БПЛА повредил торговое судно в Индийском океане.

По данным индийского агентства Ani, атаке подвергся танкер с сырой нефтью Chem Pluto с 20 гражданами Индии на борту. К пострадавшему судну был направлен корабль индийской береговой охраны и корабли ВМС Индии, также все судна поблизости были предупреждены об инциденте — их команды попросили оказать содействие терпящему бедствие судну. Уточняется, что пожар на борту был потушен, однако оказал существенное влияние на его работу.

Аналитическое издание Ambrey пишет, что танкер шел под флагом Либерии, но был связан с Израилем, передает India Today. Судно следовало из Саудовской Аравии в Индию.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами