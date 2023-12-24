В США сочли фундаментальной ошибкой решение союзника по Украине

Американские эксперты сочли фундаментальной ошибкой решение Японии передать США зенитные ракеты комплекса Patriot в качестве косвенной помощи для Украины. Об этом сообщает Nikkei Asia.

По словам бывшего заместитель руководителя Пентагона Элдридж Колби, премьер-министр Японии Фумио Кисида принял неверной решение, пойдя на поводу у своего союзника, администрации президента Джо Байдена, которая отдает приоритет Европы.

Экс-замминистра раскритиковал политику США по Украине. Колби считает, что американская сторона передала украинской вооружение, которые нельзя заменить у себя, а российско-украинский конфликт отвлекает ВПК Соединенных Штатов от решения более стратегических задач.

Старший научный сотрудник американской программы госуправления Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) Дженнифер Кавана считает, что Японии не хватает ЗРК для защиты собственных аэродромов, но Токио отдает Вашингтону ценное вооружение, создавая риски для своей страны.

До этого в Белом доме заявили, что Япония приняла решение передать Соединенным Штатам ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.