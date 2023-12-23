Разведка Южной Кореи перешла в экстренный режим

Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея (РК) перешла к работе в экстренном режиме в связи с возможными провокациями со стороны КНДР, пишет агентство Yonhap, ссылаясь на заявление НРС.

В публикации говорится, что соответствующее решение было принято 22 октября на совещании руководства службы.

«Северная Корея [может попытаться] спровоцировать раскол общественного мнения с помощью распространения ложной информации, — говорится в публикации.

Также говорится, что существует вероятность провокаций низкой интенсивности — широкомасштабные кибератаки и вторжение беспилотников.

Отмечается, что ведомство будет вести круглосуточное наблюдение за КНДР и проведет проверки ключевых объектов безопасности.

21 декабря власти Северной Кореи пообещали ответить ядерным ударом на любую провокацию против страны, связанную с применением ядерного оружия. Об этом заявил руководитель КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с 2-й краснознаменной ротой, участвовавшей в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18».

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