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Российские силы отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении 150 солдат и технику

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Войска группировки «Центр» Вооруженных сил России отразили на Краснолиманском направлении в хоне проведения российской спецоперации две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Кроме того, российским военным при содействии боевых самолетов и огня артиллерии удалось нанести поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери украинских сил составили до 150 солдат, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30.

Некоторое время назад начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил в ролике, опубликованном пресс-службой Минобороны, что российские силы отразили атаку украинских военных на западной окраине Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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