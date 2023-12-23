Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак », — говорится в сообщении.

Кроме того, военные РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР).

До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР. Украинские военные выпустили пять снарядов «натовского калибра» 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району.

22 декабря мэр Донецка сообщал, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал детский сад. Упавший на территории объекта снаряд повредил забор и остекление. Пострадавших не было.

В тот же день под обстрел в Донецке попала группа пожарных МЧС, которая прибыла в Кировский район для тушения загоревшейся хозяйственной постройки. Пять сотрудников 3-й пожарно-спасательной части пострадали, но их жизни ничего не угрожает.

Ранее суд в ДНР вынес приговор командиру роты ВСУ.