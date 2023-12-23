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Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны России сообщило об отражении 11 атак ВСУ на Донецком направлении

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Сергей Аверин/РИА Новости

Российские войска отразили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак », — говорится в сообщении.

Кроме того, военные РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР).

До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР. Украинские военные выпустили пять снарядов «натовского калибра» 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району.

22 декабря мэр Донецка сообщал, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал детский сад. Упавший на территории объекта снаряд повредил забор и остекление. Пострадавших не было.

В тот же день под обстрел в Донецке попала группа пожарных МЧС, которая прибыла в Кировский район для тушения загоревшейся хозяйственной постройки. Пять сотрудников 3-й пожарно-спасательной части пострадали, но их жизни ничего не угрожает.

Ранее суд в ДНР вынес приговор командиру роты ВСУ.

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