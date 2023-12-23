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Появилось видео ударов российских танкистов по позициям ВСУ в Запорожской области

Военкор показал видео ударов российских танкистов по ВСУ в Запорожской области

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РИА Новости

Военный корреспондент RT Валентин Горшенин показал видео, на котором российские танкисты наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.

Военный с позывным «Арес» рассказал, что во время выполнения каждой боевой задачи силы РФ сталкиваются с украинскими FPV-дронами. По его словам, от беспилотников ВСУ, которые часто летают с РПГ-снарядами, спасают динамическая защита и решетки на российских танках.

Накануне Министерство обороны России в еженедельной сводке сообщило, что на Запорожском направлении ВСУ потеряли 390 человек, включая раненых, а также танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом написало издание Bild. Насколько достоверна публикация в немецкой газете, на какой срок планируют военные кампании и чего ожидать от ВСУ в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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