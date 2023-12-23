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Боевое крыло ХАМАС подорвало туннель в секторе Газа

Члены ХАМАС подорвали туннель на пути следования израильских войск в Газе

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Yousef Masoud/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесла потери после того, как члены палестинского движения ХАМАС подорвали один из туннелей на пути следования военных еврейского государства в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале формирования, передает ТАСС.

Как указано в публикации, в операции приняли участие представители «Бригад Иззэддина аль-Кассама». Последние являются военным крылом палестинского движения ХАМАС.

«В районе Хаджр-эд-Дик наши бойцы заминировали туннель и привели в действие взрывное устройство, когда к нему приблизился отряд вражеского спецназа. После подрыва туннеля по оккупационным силам был открыт огонь из минометов», — говорится в заявлении.

Согласно информации ХАМАС, в результате боевых действий израильские войска понесли потери. Однако представители палестинского движения не стали уточнять данные о пострадавших.

Также в сообщении отмечается, что в городе Джебалия на севере сектора Газа была установлена еще одна ловушка для военнослужащих еврейского государства. ХАМАС использовал против солдат ЦАХАЛ две неразорвавшиеся израильские ракеты весом по две тонны каждая, таким образом уничтожив пять танков.

22 декабря американский телеканал CNN сообщил, что Израиль предложил ввести недельную гуманитарную паузу на территории сектора Газа в обмен на освобождение заложников. По данным журналистов, за это время правительство еврейского государства хочет вернуть 35 пленных.

Ранее в Израиле рассказали, сколько членов палестинского движения ХАМАС оказались под стражей в ходе военной операции в секторе Газа.

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