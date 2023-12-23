В Кропивницком слышны новые взрывы

Новые взрывы произошли в украинском городе Кропивницком (ранее — Кировоград), передает Укринформ.

О пострадавших и повреждениях инфраструктуры не сообщается.

23 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью ударили ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

В этот же день в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошла серия взрывов.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что в Одесской области повреждено зернохранилище.