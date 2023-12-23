Украина нанесла ракетные удары по школе и детсаду в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью ударили ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе», — написал Алексеенко, отметив, что здание школы сильно повреждено.

23 декабря глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко сообщил, что в подконтрольном Украине Херсоне слышны взрывы.

До этого украинские военные выпустили пять снарядов по ДНР.

В Минобороны 23 декабря рассказали об успехах российских мотострелков на Купянском направлении.

Ранее в Швейцарии выразили мнение, что Украине придется перейти в оборону в 2024 году.