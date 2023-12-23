Из Чечни в зону СВО отправились новые добровольцы

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров заявил, что из Грозного вылетела новая группа добровольцев в зону специальной военной операции. Об этом о сообщил в своем Telegram-канале.

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолёт с очередной группой добровольцев. Они прибыли в Грозный из разных уголков России», — сообщил Кадыров.

Он также отметил, что с начала СВО из Чечни в зону боевых действий были отправлены 36 тысяч человек, 15,5 тысячи из которых прошли университет спецназа.

Ранее Кадыров заявил, что бойцы мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России вместе с 88-й бригадой Луганской народной республики проводят наступательные действия в районе Клещеевки. По его словам, атаки при помощи дронов «не дают спокойно вздохнуть» противнику в районе Клещеевки.

До этого Кадыров сообщал, то Россия использует беспилотники для обнаружения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кременском направлении, чтобы уничтожать их опорные пункты. По его мнению, решение о стрельбе в небо военные могли принять в попытке скрыть свою позицию от беспилотников. Кадыров добавил, что дроны на Кременском направлении использует штурмовая группа спецназа «Ахмат».

Ранее Кадыров назвал сроки окончания СВО.