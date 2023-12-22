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Полковник СБУ заявил, что никакое оружие не повлияет на итог боевых действий

Полковник СБУ Костенко: никакое оружие не повлияет на итог боевых действий

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Global Look Press

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко считает, что никакое оружие не сможет повлиять на итог боевых действий на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью британской газете The Times.

«Я не думаю, что существует какое-либо оружие прямо сейчас, которое может оказать серьезное влияние», — сказал Костенко.

В связи с этим он заявил, что поставленные Киеву американские системы ATACMS не привели к прорыву.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Полковник СБУ также критически оценил перспективы использования ВСУ истребителей F-16.

«Я не понимаю, кому взбрело в голову, что мы можем победить Россию с помощью десятков F-16», — указал он.

Костенко выразил мнение, что боевые самолеты могут «лишь помочь достичь паритета».

Он также считает возможность Украины победить на поле боя «крайне маловероятной».

До этого бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис высказал мнение, что Украина может лишиться обещанных поставок ракет ATACMS и истребителей F-16. А генерал армии США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу Залужного о скорейших поставках F-16. Действительно ли Киев могут оставить без ракет и самолетов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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