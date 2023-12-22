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На Украине планируют ввести всеобщую военную подготовку с 17 лет

Депутат Рады Ивченко: на Украине хотят ввести общую военную подготовку с 17 лет

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SOPA Images/Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters

Власти Украины намерены ввести обязательную всеобщую военную подготовку для граждан с 17 лет, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко. Его слова передает ТАСС.

«С 17 до 20 лет будет вводиться обязательное такое обучение», — объявил парламентарий.

По информации депутата, в прошлые годы на Украине проводилась подобная допризывная подготовка, в ходе которой молодые мужчины проходили курсы физической подготовки, тренировки по стрельбе и прочее.

«Это будет полностью, скажем так, в зоне ответственности министерства обороны», — пояснил Ивченко.

Незадолго до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине внесли корректировки в законопроект о мобилизации с учетом критики главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного.

Ранее большинство жителей Украины высказались против отставки Залужного.

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