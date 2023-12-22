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В сенате Франции выступили за наращивание поставок оружия Украине

Французские сенаторы выступили за рост поставок снарядов и оборудования ВСУ

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Reuters

Группа французских сенаторов по итогам визита в Польшу и на Украину выступила за наращивание поставок вооружений и критически важного военного оборудования украинскому государству, чтобы сохранить боеспособность ВСУ, передает ТАСС.

В их заявлении говорится, что «вся информация», собранная во время этой миссии, подтверждает, что нужно срочно увеличить поставки Киеву боеприпасов и оборудования, «которые имеют решающее значение в этом конфликте (беспилотники, артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы)».

Председатель сенатского комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Франции Седрик Перрен также заявил о необходимости укреплять промышленное сотрудничество с Украиной.

До этого сообщалось, что две трети стран НАТО уже исчерпали свои возможности для поставок вооружений на Украину. По данным издания, особенно тяжелое положение у Польши и стран Балтии. Однако остальные 10 членов блока сохранили возможность продолжать поставки вооружений — речь идет в частности о Франции, ФРГ, Италии и Нидерландах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

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