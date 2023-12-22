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В Минобороны РФ заявили о предотвращении попытки теракта ВСУ в Брянской области

Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью

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Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что около 14.00 мск российские военные предотвратили попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт беспилотным летательным аппаратом самолетного типа над территорией Брянской области.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны украинский дрон был уничтожен над российским регионом.

Чуть ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили российские системы противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет.

До этого в небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все случилось в Валуйском городском округе, где средствами радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА в селе Двулучное. По его словам, в результате атаки на БПЛА и его падения на землю нет пострадавших и не произошло никаких разрушений.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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