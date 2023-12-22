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Губернатор рассказал о сбитых над Брянской областью беспилотниках ВСУ

Богомаз: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

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Shutterstock

В Суражском районе Брянской области российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он.

22 декабря под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали и другие регионы РФ. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстрелах Кировского района города, снаряд упал на территории детского сада № 69. Ущерб получили забор и остекления, из людей никто не пострадал.

Этой ночью выяснилось, что два города в Донецкой народной республике (ДНР) остались без газа из-за обстрелов ВСУ. Пострадали Ясиноватая и Макеевка, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

Ранее в Запорожской области сообщили об обстреле города Токмак.

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