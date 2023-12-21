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InfoBRICS назвал ошибкой возможную отправку британских кораблей в Черное море

InfoBRICS: отправка Великобританией кораблей в Черное море станет ошибкой

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Yevgeny Volokin/Reuters

Обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS написал о том, что отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой.

«Соединенное Королевство совершает большую ошибку, планируя расширить свое участие в боевых действиях в Черном море», — написал он.

По его словам, британские корабли, переданные ВМС Украины, будут рассматриваться Россией как приоритетная мишень.

«Вполне вероятно, что большая часть этих кораблей будет ликвидирована еще до того, как они начнут эксплуатироваться украинскими силами», — говорится в материале.

До этого издание The Telegraph написало о том, что Украина и Великобритания готовы к подписанию десятилетнего соглашения о безопасности, направленного на борьбу с Россией и установление контроля Киева над Черным морем. Власти королевства пообещали Киеву финансовую помощь и предоставление военно-морской экспертизы.

Ранее в конгрессе США прокомментировали высказывание президента РФ Владимира Путина о «конце халявы» для Украины.

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