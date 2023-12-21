Минобороны Украины заявило, что слова Умерова о сроках захвата Крыма не так поняли

В минобороны Украины заявили, что немецкое издание Bild извратило слова министра обороны Рустема Умерова о сроках захвата Крыма. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, с таким заявлением выступил присутствовавший на интервью Умерова спикер минобороны Украины Илларион Павлюк.

«Умеров только сказал, что Крым «на 100%» будет освобожден. Но не говорил, что это произойдет в следующем году. И вообще не называл никаких сроков», — говорится в сообщении.

Также Павлюк заявил, что Bild неправильно передало слова главы украинского оборонного ведомства о призыве всех находящихся за границей украинцев.

До этого глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель называл проявлением шизофрении заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о вероятном захвате Крыма Украиной в 2024 году. Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил, что войска Украины уже смогут в 2024 году взять под контроль полуостров, в чем он полностью уверен.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.