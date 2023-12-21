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Минобороны назвало число потерь ВСУ за сутки на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 210 военных ВСУ на Донецком направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили станции контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике Вооруженным силам Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Белая гора, Артемово и Георгиевка Донецкой народной республики.

В МО РФ рассказали, что потери ВСУ на этом направлении составили до 210 военных и три пикапа.

Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три самоходных артиллерийских установки «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

21 декабря стало известно, что ВС РФ уничтожили позиции ВСУ под Донецком.

20 декабря сообщалось, что российские войска за сутки отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

До этого МО РФ сообщило, что авиация сбила украинский вертолет Ми-24 в ДНР.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ основной целью ВС РФ в 2023 году.

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