Глава Минобороны Украины рассказал о планах по «захвату Крыма»

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ намерены захватить Крым в 2024 году. Его слова приводит издание Bild.

«Я уверен на сто процентов. Это наша стратегическая цель», — сказал Умеров.

Тем временем оценку военному конфликту на территории Украины дали в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что прекратить его можно в течение пяти дней. Это будет реально в случае, если Запад перестанет поставлять Украине оружие.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель же назвал план Киева захватить Крым проявлением шизофрении. Он отметил, что такими заявлениями Умеров дурит голову гражданам Украины и западным спонсорам, пытаясь убедить их в величии армии.

Ранее министр обороны Украины пригрозил «наработками» по захвату Крыма.