На Камчатке двух военных отправили в тюрьму за отказ от участия в СВО

На Камчатке двух военных, отказавшихся участвовать в специальной военной операции, отправили в колонию-поселение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 35-го гарнизонного военного суда.

По информации пресс-службы, военнослужащие находились на территории военной части, расположенной в Петропавловске-Камчатском. Оба отказались от участия в боевых действиях при условии частичной мобилизации в период специальной военной операции.

Отмечается,, что одного из военнослужащих приговорили к двум годам пяти месяцам лишения свободы, второго — к двум годам четырем месяцам лишения свободы. Обоих отправили в колонию-поселение.

До этого Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего, отказавшегося отправляться в зону специальной военной операции (СВО). Судом было учтено в качестве отягчающих обстоятельств то, что подсудимый не скрывал от сослуживцев свой отказ выполнять приказ, пытаясь найти среди них поддержку.

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