Герасимов обвинил ВСУ в террористических методах борьбы

Первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в рамках брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году рассказал, что киевский режим использует террористические методы борьбы, видя неспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) достичь результата на поле боя. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По словам Герасимова, с начала спецоперации России на Украине были зафиксированы тысячи нарушений норм международного гуманитарного права.

«Ежедневно совершаются неоправданные военной необходимостью ракетные и артиллерийские обстрелы мирных городов и населенных пунктов Российской Федерации. В результате разрушаются жилые кварталы, больницы, школы и другие социальные объекты», — пояснил Герасимов.

Он добавил, что в мае 2023 года была сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций.

До этого Герасимов говорил, что ВС России ведут активную оборону и расширяют зону контроля.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.