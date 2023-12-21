Снаряд ВСУ повредил водонапорную башню в Запорожской области

В населенном пункте Каменка-Днепровская в Запорожской области перекрыли подачу воды из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в оперативных службах, пишет РИА Новости.

Украинские боевики обстреляли город из артиллерийских орудий в среду, 20 декабря, ( 21:15 мск) и повредили трансформатор водонапорной башни. Подачу воды временно прекратили, чтобы не случилось короткого замыкания. Также сам трансформатор обесточили.

В результате обстрела никто серьезно не пострадал, пояснили источники.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По селу Теребрено было выпущено более 50 снарядов.

16 декабря под обстрел украинской армии попала животноводческая ферма. Минометный огонь уничтожил 12 коров. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище.

Ранее ВС РФ уничтожили позиции ВСУ под Донецком.