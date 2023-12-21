Солдаты ВСУ жалуются на психологические травмы

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше страдают от психологических травм и не могут справиться со стрессом на поле боя. Об этом пишет издание Reuters.

«Меня мучают кошмары, и они изматывают меня. Когда у меня появляется время для отдыха, то я совсем не сплю», — рассказал один из военнослужащих.

Обозреватели издания отмечают, что многих солдат ВСУ отправили на линию фронта без должной подготовки. Из-за этого они страдают от боевого стресса и ночных кошмаров.

На психологическое состояние солдат может также влиять статистика потерь. В Минобороны России сообщили, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, в числе которых 37 Leopard.

За все время боевых действий потери украинской армии составили более 380 тысяч человек.

Ранее в Германии назвали ежедневные потери среди солдат ВСУ.