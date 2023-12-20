Германия назвала сумму военной помощи Украине в 2022 году

Порядка четверти немецкого экспортного оружия в 2022 году пришлось на Украину, сумма составила около 2,245 миллиарда евро. Об этом сообщает ТАСС.

«Так, Украина за отчетный год заняла первое место среди стран - получателей (немецкого оружия. — «Газета.Ru») с долей в 26,9% от стоимости всех разрешений на экспорт оружия», — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что немецкие власти выдали разрешение на поставки оружия на сумму €8,362 миллиарда в 2022 году.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США хотят переложить свои многомиллиардные расходы для Украины на Евросоюз. По ее словам, поведение стран Запада можно охарактеризовать фразой «вор у вора дубинку украл». Она отметила, что этим занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина в 2024 году сосредоточилась на создании собственного оружия. По информации источника, в США предлагают украинцам сосредоточиться на удержании имеющейся территории и создать возможности для производства своего оружия. Отмечается, что целью этого плана является создание угрозы с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы Россия согласилась на переговоры в конце 2024-го или в начале 2025 года.

Ранее в США предложили Украине брать пример с нацистской Германии.