В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали наемника из США Итана Хантера Хертвека. Об этом сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc, который занимается мониторингом иностранцев, участвующих в боевых действиях на Украине.

Когда канал впервые сообщил о Хертвеке в зоне боевых действий, тот пришел в чат канала, где высмеял сам ресурс и российских солдат.

Молодому человеку был 21 год. Он до этого служил в морской пехоте американской армии.

Выяснилось, что американец вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) летом 2023 года в качестве военного медика, однако фактически выполнял боевые задачи обычного наемника. По данным СМИ, американского пехотинца ликвидировали в районе Авдеевки.

Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом написало издание Bild. Насколько достоверна публикация в немецкой газете, на какой срок планируют военные кампании и чего ожидать от ВСУ в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Запорожье назвали возможные сроки обрушения фронта ВСУ.