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Воюющие в рядах ВСУ иностранные наемники сравнили Россию с персонажем видеоигры

Globe and Mail: наемники из Канады признали, что Украина проигрывает в конфликте

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Reuters

Наемники из Канады признают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, и не понимают, что они делают в украинском государстве. Об этом пишет газета Globe and Mail, ссылаясь на двух канадских наемников Дейва и Джастина Смитов.

По словам наемников, основной проблемой для Украины стало ослабление внимания к ней со стороны стран Запада и замедление поставок военной помощи. Как говорится в статье, уроженцы Торонто после трех дней «ада» в окопах выражают волнение из-за того, что Украина «постепенно проигрывает» в конфликте, ради которого они отправились в эту страну.

Наемники отметили, что активные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончились, а российская армия, превосходя противника по численности солдат, количеству танков и артиллерии, наступает. При этом ВСУ испытывают нехватку боеприпасов, указали они.

«Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается», — пожаловались наемники.

До этого заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала» рассказал, что в рядах наемников Вооруженных сил Украины есть афроамериканцы.

По его словам, на разных направлениях встречается много поляков, попадаются афроамериканцы.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».

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