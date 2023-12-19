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Положение ХАМАС на севере Газы близко к коллапсу

В Израиле сообщили, что положение ХАМАС на севере Газы близко к коллапсу

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что положение движения ХАМАС на севере сектора Газа близко к коллапсу. Об этом сообщает ТАСС.

«Как вы знаете, на севере было много случаев сдачи террористов из ХАМАС. Мы считаем, что там приблизились к коллапсу движения. На юге это займет немного больше времени, поскольку там мы начали операцию позднее», — сказал Регев.

По его мнению, израильская армия точечно проводит свои операции, что сокращает потери среди мирного населения.

Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что обнаружили оружие, спрятанное в инкубаторах в медицинском центре в Газе. Агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа.

В секторе Газа обнаружили крупнейшую систему тоннелей ХАМАС.

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