Канада анонсировала покупку боевых дронов у США

Правительство Канады объявило, что закупит у США 11 военных беспилотников на $1,87 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти страны.

«Правительство Канады инвестирует <…> в приобретение мощностей дистанционно пилотируемых воздушных систем (RPAS)», — уточнили в сообщении.

Во властных структурах отметили, что основной объем покупки осуществят через прямой коммерческий контракт с корпорацией General Atomics Aeronautical Systems. Американские беспилотники имеют дальний радиус действия, они способны на продолжительные полеты с вооружением. Также в список приобретений включили наземные станции контроля, ангары, вооружения, необходимое для техподдержки оборудование.

К 2033 году дроны поставят на вооружение для Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и миссий НАТО.

До этого Минобороны Канады намеревалось закупить в США несколько самолетов-разведчиков P-8 Poseidon.

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