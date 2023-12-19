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В Израиле хотят доставить лидеров ХАМАС в тюрьму или на кладбище

Минобороны Израиля намерено доставить лидеров ХАМАС в тюрьму или на кладбище

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Israeli Defense Forces/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что операция в Газе будет длиться до тех пор, пока Израиль не достигнет своих целей. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

«Мы не остановимся. Мы доставим руководителей ХАМАС в то место, которое они заслуживают, — либо на кладбище, либо в тюрьму», — сказал Галант.

Ранее Галант во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что для победы и уничтожения инфраструктуры ХАМАС на территории сектора Газа потребуется более нескольких месяцев. Галант подчеркнул, что ХАМАС является террористической организацией, которая больше десяти лет готовилась к борьбе с Израилем. Инфраструктуру радикальной группировки разрушить «не так просто», подчеркнул он.

Кроме этого, стороны обсудили оперативную ситуацию в палестинском анклаве и на границе с Ливаном, а также подчеркнули необходимость дать возможность гражданам Израиля вернуться в свои дома на севере страны.

Ранее в Турции назвали страну, которая стоит на пути прекращения огня в Газе.

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