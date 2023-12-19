Путин заявил, что РФ не собирается отказываться от своих целей СВО

Россия не собирается отказываться от своих целей специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства обратил внимание, что Запад не отказывается от своей стратегии сдерживания России. Как не отказывается и от агрессивных целей на Украине.

«Но и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в настоящее время армия России владеет инициативой на линии боевого соприкосновения и делает то, что считает нужным, и там, где нужно.

Путин также вручил медали «Золотая Звезда» Героям РФ. Награды получили девять бойцов, которые проявили себя в ходе спецоперации.

Во время церемонии глава государства заявил, что все граждане страны гордятся своими бойцами на СВО. Он поблагодарил военных за храбрость и силу духа, а также верность воинскому долгу и присяге. Президент выразил уверенность в том, что Вооруженные силы РФ добьются всех задач спецоперации, защитят суверенитет и безопасность Родины.

Ранее Путин рассказал, как Запад «переиграл» РФ после 2014 года.