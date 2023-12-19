Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Все российские военные флоты находятся в состоянии боевой готовности

Евменов: все российские военные флоты находятся в состоянии боеготовности

close
100%
function.mil.ru

Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации Николай Евменов заявил, что все российские военные флоты находятся в состоянии боеготовности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, боеготовность флотов проверена контрольными проверками и проведением учений с применением оружия.

Евменов отметил, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ еще один ледокол, а также многофункциональные суда и суда снабжения.

До этого Евменов сообщил, что строительство серии подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» не завершится серией для Тихоокеанского флота. В дальнейшем такие лодки встанут на вооружение и других флотов России.

7 декабря главком ВМФ заявил, что США намерены противодействовать деятельности России в Арктике всеми способами. Он отметил, что США рассматривают работу России в регионе как основной вызов своим интересам и призывают сдерживать развитие влияния российского государства всеми возможными способами.

Ранее стало известно, что атомную подлодку «Архангельск» скоро спустят на воду.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами