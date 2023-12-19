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Дальняя авиация России пополнится самолетами «на новых принципах»

Командующий Кобылаш: дальняя авиация России в 2024 году получит новые самолеты

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Дальняя авиация России в 2024 году получит новые самолеты, в том числе построенные «на новых принципах». Об этом сообщил командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш, сообщает ТАСС.

«У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами», — сказал Кобылаш.

Говоря об итогах уходящего года, командующий отметил, что все поставленные ранее задачи по модернизации авиационной техники и постройке новой выполнены в полном объеме.

16 декабря российские бомбардировщики совершили пятичасовой полет над Балтийским морем.

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