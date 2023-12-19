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Россия планирует увеличить численность военнослужащих по контракту

Шойгу заявил, что число контрактников хотят увеличить до 745 тысяч в 2024 году

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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия до конца 2024 года планирует увеличить численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований до 745 тыс. человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

«Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысячи человек», — сказал Шойгу, говоря о приоритетных задачах министерства.

Он подчеркнул, что необходимо также обеспечить гарантированное и своевременное строительство объектов военной и социальной инфраструктуры с учетом возрастающих потребностей ВС РФ.

В соответствии с поручениями президента РФ в 2024 году будет продолжен курс на поступательное развитие армии и повышение ее боевых возможностей, добавил глава Минобороны.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласному которому штатная численность военнослужащих в армии России будет увеличена почти на 170 тыс. человек.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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