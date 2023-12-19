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Шойгу рассказал о поставленном Западом для ВСУ вооружении

Шойгу: Запад поставил Киеву более пяти тысяч танков

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Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал о количестве поставленных Западом Украине вооружений. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, также были поставлены 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, было поставлено свыше 1300 артиллерийских систем.

По словам министра, в ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня, ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих. Он отметил, что ВС РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

Также он рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих.

До этого Шойгу заявлял, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин указал на проблемы, которые выявила спецоперация.

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Операция на Украине
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