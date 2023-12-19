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Дания подписала двусторонний военный договор с США

TV 2: Дания подписала соглашение о двустороннем военном сотрудничестве с США

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Vadim Ghirda/AP

Соединенные Штаты Америки (США) и Дания подписали договор о двустороннем военном сотрудничестве. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции, сообщает телеканал ТV2.

«США и НАТО являются гарантами безопасности Дании, так было со времен Второй мировой войны, так будет и в будущем», — сказала Фредериксен, добавив, что соглашение ознаменовывает новый прорыв в двусторонних отношениях.

По ее словам, после подписания документа американские военные и техника смогут постоянно находиться на территории Дании.

До этого Дания решила выделить пакет военной помощи Киеву на $1 млрд на три года.

Финская газета Helsingin Sanomat писала, что военные США получат доступ к 15 базам на территории Финляндии. Открытие баз для американской армии предусмотрено условиями оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки.

Ранее сообщалось, что США получат доступ к военным базам в Швеции.

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